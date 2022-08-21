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Американские и британские военные не имеют опыта для проведения крупных операций в условиях плотной городской застройки, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Издание The Economist, чью публикацию перевел портал “Свободная пресса”, провело исследование, в ходе которого внимательно изучило действия российских войск во время установления контроля над Мариуполем. Тот же Милли, а также целый ряд военных экспертов США и Великобритании заявили, что плотная городская застройка может полностью оставить их военнослужащих без связи. «Каньоны» между многоэтажными домами из железобетона и кирпича.

Кроме того, разрабатываемое в Соединенных Штатах и странах НАТО вооружение плохо подходит для боевых действий в городе. Поэтому такую операцию, которую ВС РФ провели в Мариуполе, западные армии организовать не смогут.

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