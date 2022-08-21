Запуск ракет AGM-88 HARM, предназначенных для уничтожения средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, Киев осуществляется со специально модернизированных истребителей МиГ-29, рассказало американское издание The Drive.

Авторы ссылаются на Минобороны Украины, опубликовавшее фотографию самолета с противорадиолокационной ракетой, подвешенной под крылом. Отмечается, что запуск боезарядов осуществляется без особых проблем, ракета реагирует на излучение РЛС и систем РЭБ, после чего устремляется к цели.

Американские журналисты отмечают, что установка ракет производства США на советские истребители – это важное достижение западных инженеров. Благодаря этому Киев получил возможность бороться с российской ПВО. Впрочем, пока ни одна из выпущенных ВСУ ракет в цель не попала.