читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запуск ракет AGM-88 HARM, предназначенных для уничтожения средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, Киев осуществляется со специально модернизированных истребителей МиГ-29, рассказало американское издание The Drive.

Авторы ссылаются на Минобороны Украины, опубликовавшее фотографию самолета с противорадиолокационной ракетой, подвешенной под крылом. Отмечается, что запуск боезарядов осуществляется без особых проблем, ракета реагирует на излучение РЛС и систем РЭБ, после чего устремляется к цели.

Американские журналисты отмечают, что установка ракет производства США на советские истребители – это важное достижение западных инженеров. Благодаря этому Киев получил возможность бороться с российской ПВО. Впрочем, пока ни одна из выпущенных ВСУ ракет в цель не попала.

Вам может понравиться

Железнодорожный эшелон с военной техникой движется к границам Украины

Эшелон с военной техникой замечен движущимся в сторону украинской границы, пишут жители приграничных населенных пунктов РФ. Они выкладывают также фото и видео, подтверждающие переброску дополнительных сил предположительно для участия в

СП: “Авдеевская петля” позволит ВС РФ установить контроль над самым мощным укрепрайоном ВСУ

ВС РФ намерены накинуть «Авдеевскую петлю» на шею боевикам ВСУ, которые находятся в одном из наиболее сильно укрепленных городов Донбасса. Они оставят противнику только один выход из населенного пункта, над

На Украине отмечено массовое применение британских РСЗО M270 MLRS

О появлении в распоряжении Киева британских реактивных систем залпового огня M270 MLRS стало известно довольно давно, но до настоящего момента фиксировались лишь единичные случаи их применения. Однако сейчас ВСУ начали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 21 августа – переменная облачность, до 31 °C |