Блок QUAD, на помощь которого надеются Соединенные Штаты, умышленно обостряя ситуацию вокруг Тайвань, не торопится включаться в конфликт. КНР, в очередной раз начавшая учения в ответ на визит на остров американских конгрессменов, называет этот блок «морской пеной».

Впрочем, и сами страны «альянса» не слишком уверены в его целесообразности. Австралия неоднократно высказывалась, что в существовании блока смысла никакого нет, так как сдержать Китай в случае реальной агрессии, а не военных маневров, кроме США никто не сможет.

Несмотря на это, Вашингтон готовит встречу стран QUAD, передает РИА Новости со ссылкой на американское издание The Diplomat. Журналисты напоминают, что президент США Джо Байден пригласил присоединиться к блоку Южную Корею. Однако у нее, Австралии и Соединенных Штатов слишком уж мало общих интересов. Также у «альянса» полностью отсутствует какая-то программа или стратегия дальнейшего развития, поэтому Китай не ждет от QUAD неприятных сюрпризов для себя.