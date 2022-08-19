читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Беспилотников, тепловизоров и прочих устройств, которые помогали украинским военным вести боевые действия против союзных войск, стало значительно меньше. Об этом РИА “Новости” рассказал один из руководителей ополчения Запорожья Владимир Новиков. Он является командиром отряда “Троя”.

По его словам, совсем недавно в распоряжении ВСУ было огромное число беспилотных аппаратов, которые “летали роями”. А на огневых позициях вместо часовых стояли тепловизоры, которые передавали данные по беспроводной связи военнослужащим ВСУ. Новиков также рассказал, что в лесных зонах бойцы украинской армии использовали фотоловушки и видеокамеры. Но всей этот техники в распоряжении украинской армии за время специальной военной операции стало меньше в десятки раз.

С конца февраля, когда началась специальная военная операции России в Донбассе, российские войска совместно с народными милициями Донецкой и Луганской народных республик полностью освободили территорию ЛНР от украинских националистов, а также значительную часть ДНР.

Вам может понравиться

Батальон МОНАКО: Сбежавшие украинские олигархи нежатся на Лазурном берегу

Журналист киевского издания «Украинская правда» Михаил Ткач снял документальный фильм под названием «Батальон Монако». Его персонажи – олигархи Украины, которые с момента начала спецоперации нежатся под ласковым солнцем на Лазурном

“СП”: Россия заказала у Ирана тысячу беспилотников

Тысячу беспилотных летательных аппаратов Shahed 129 могут отправить в зону боевых действий на Украине Вооружённые силы РФ. О возможной сделке между Москвой и Тегераном по приобретению техники сообщает издание “Свободная

На выставке в Москве эстонцы опознали бронеавтомобиль, который дарили Киеву

Один из экспонатов, который выставлен в подмосковном парке “Патриот”, привлёк внимание прибалтийских СМИ. Агентство Delfi сообщило, что там замечен бронеавтомобиль Mamba, который в начале специальной военной операции в Донбассе Эстония
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 августа – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 19 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 августа – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 19 августа – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C |