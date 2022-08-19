Беспилотников, тепловизоров и прочих устройств, которые помогали украинским военным вести боевые действия против союзных войск, стало значительно меньше. Об этом РИА “Новости” рассказал один из руководителей ополчения Запорожья Владимир Новиков. Он является командиром отряда “Троя”.

По его словам, совсем недавно в распоряжении ВСУ было огромное число беспилотных аппаратов, которые “летали роями”. А на огневых позициях вместо часовых стояли тепловизоры, которые передавали данные по беспроводной связи военнослужащим ВСУ. Новиков также рассказал, что в лесных зонах бойцы украинской армии использовали фотоловушки и видеокамеры. Но всей этот техники в распоряжении украинской армии за время специальной военной операции стало меньше в десятки раз.

С конца февраля, когда началась специальная военная операции России в Донбассе, российские войска совместно с народными милициями Донецкой и Луганской народных республик полностью освободили территорию ЛНР от украинских националистов, а также значительную часть ДНР.