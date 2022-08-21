Несколько вертолётов и штурмовиков из России было поставлено в Мали. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что пока официального подтверждения этой информации нет. Сколько именно единиц техники и что именно было направлено в африканскую страну, тоже не уточняется.

Источник агентства подчеркнул, что речь не идёт о каком-либо военном-техническом сотрудничестве. Партия вооружения – это специальный проект, вертолёты и самолёты были взяты из арсенала Минобороны.

За последние два года политическая ситуация в Мали остаётся сложной. С одной стороны государство борется с джихадистскими исламскими группировками, которые связаны с международными террористическими организациями. С другой – страна за указанный срок пережила два государственных переворота. Ранее Минобороны Мали сообщало, что намерено в ближайшее время усилить свои “разведывательно-ударные возможности”.