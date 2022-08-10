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Легендарная военная смекалка русских солдат позволила существенно повысить эффективность наступательных действий на Донбассе и использования для уничтожения укрепрайонов противника тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Российские ВС используют ТОС-1А в связке с танками, которые в любой момент готовы прикрыть «Солнцепеки» своей броней. Кроме того, дальность стрельбы из танковых орудий составляет до 10 километров, благодаря чему боевые машины могут поражать огневые точки противника.

Подобное решение потребовалось из-за уязвимости тяжелых огнеметных систем. Они посылают термобарические снаряды на небольшое расстояние, поэтому постоянно находятся под огнем противника. Однако с привлечением танков число атак на ТОС-1А значительно уменьшилось.

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