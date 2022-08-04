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В южной провинции Фуцзянь в КНР замечен бронеавтомобиль Народно-освободительной армии Китая с маркировкой «Z» на кузове. Появление таких военных машин связывают с обострением отношений с Тайванем, объясняет портал Avia.Pro.

Фотография бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi EQ2050 со знаком «Зет» появилась в китайском мессенджере «We Chat». Авторы публикации рассказали, что нанесение на военную технику данной символики не приобрело массовый характер, однако это не единственный подобный случай.

Самое простое объяснение – это поддержка российской спецоперации на Украине со стороны НОАК. Кроме того, нельзя исключать, что китайская армия решила использовать символы для повышения эффективности координации между подразделениями. Пока об этом можно только гадать, так как официальных разъяснений из соответствующих ведомств КНР не поступало.

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