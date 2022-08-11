Бойцы Народной милиции ДНР в ходе спецоперации на Украине захватили огромное множество трофеев, среди которых немало и западного оружия. Они рассказали, какие его разновидности представляют наибольший интерес, а какие недостойны внимания вообще.

Из стрелкового оружия бойцам больше всего понравились снайперские винтовки Barret M82, поставляемые на Украину Соединенными Штатами. Они дальнобойные и очень точные, а также способны пробить броню БТР, если попасть в борт.

Винтовки AR-15 и их многочисленные модификации ополченцам не подошли, так как они предпочитают надежные и привычные автоматы Калашникова.

Противотанковые комплексы «Джавелин» и гранатометы NLAV, которые бойцы ДНР начали захватывать в качестве трофеев еще в начале весны, хоть и способны наносить точные удары, но имеют серьезные недостатки. Так, после выстрела необходимо еще некоторое время держать цель на мушке, чтобы ракета «сообразила», куда ей нужно ударить, рассказал один из военнослужащих ДНР.

Он также заметил, что украинцы, которые не обучены использованию такого оружия, справляются с ним с большим трудом.

Понравились военнослужащим ДНР и бронетранспортеры «Буцефал»: