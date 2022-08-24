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Неожиданностью стало появление над водами Японского моря двух стратегических российских бомбардировщиков ТУ-95 в сопровождении истребителей для американских и южнокорейских военных. Сейчас в этом регионе они проводят совместные учения – сообщает издание Avia.pro.

Уточняется, что российские самолёты проводили плановый облёт, не нарушая границ международного воздушного пространства. Однако в корейских СМИ дело попытались представить, как незаконное пересечение границ.

Появление крупных российских воздушных судов, которые способны нести ядерные боеголовки, было настолько неожиданным, что южнокорейским военным пришлось в экстренном порядке поднимать для слежения за российской группой истребители F-16.

Устроенные США и Республикой Кореей манёвры “получили достойный ответ от российской боевой авиации”, – говорится в публикации.

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