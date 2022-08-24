Генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что страны НАТО должны сделать акцент на оборону. В эту сферу необходимо вкладывать как можно больше средств, так как Альянсу приходится сталкиваться с наращиванием военном мощи России. Подробности передает “Московский комсомолец“.

По словам Столтенберга, НАТО уже увеличивает свое военное присутствие на восточном фланге, чтобы дать Москве “четкий сигнал” о том, что в случае нападения на одного члена Альянса, ответ будет от всего блока. Генсек НАТО заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину против России, так как «мы живем в более опасном мире».

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отмечает, что военный блок помогает Украине «отстоять право на самооборону». При этом он подчеркивает, что НАТО и союзники не являются участниками конфликта, хотя они не перестают отправлять Киеву оружие, боеприпасы и другие виды легкой и тяжелой военной техники.