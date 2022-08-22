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“Военное обозрение” рассказало, каким образом союзные войска захватили населённый пункт Пески, который ВСУ превратили в мощных укрепрайон. Решающие удары, отодвинувшие линию фронта на запад, были нанесены ещё 8 августа.

Издание сообщает, что значительную роль в освобождении населённого пункта сыграли штурмовая авиация и тяжёлые огнемётные системы “Солнцепёк” и “Тосочка”. Благодаря им, удалось ликвидировать значительную часть личного состав ВСУ и иностранных наёмниках, окопавшихся в Песках, а также замаскированные склады с боеприпасами.

Кроме того союзные войска применили так называемую тактику отсекающего огня. Она предполагает, что уничтожение неприятеля, который не пожелал сдаваться, шло не только в Песках, но и рядом с посёлком. Это позволило, отрезать от Песков подразделения ВСУ, которые готовы были напасть на союзные войска в момент их вхождения в посёлок. Также отсекающий огонь отрезал отступающим из Песков силам украинских националистов пути отхода.

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