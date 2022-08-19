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Эксперты издания “Комсомольская правда” рассказали всю правду об участниках знаменитого шоу “Битва экстрасенсов”. Программа уже не раз попадала в центр различных скандалов. Но сам телеканал отказывается комментировать все разоблачения и слухи.

Екатерина Гордон рассказала: «Я лично знаю Джулию Ванг. Она была моим парикмахером. Поверьте, способностей у нее нет. Разве что занимается изгнанием демонов пергидролью».

Журналисты издания утверждают, что для участия в “Битве экстрасенсов” специально отбирают неизвестных актеров. Их не знает зритель, а сами участники могут завоевать на проекте хорошую популярность. Также в программу приглашаются информационные модели и цыгане.

Участником мог стать даже преступник. Победитель проекта в 2021 году Максим Левин оказался никаким не Левиным. Это Максим Николаев, который находился в федеральном розыске за мошенничество.

Очутившись на “Битве экстрасенсов”, они получают славу и хороший заработок, а также скрываются от правосудия.

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