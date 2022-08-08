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По неизвестным пока причинам Соединенные Штаты внезапно заблокировали поставки на Украину очередных партий РСЗО M142 HIMARS. Новые боевые системы не будут отправляться в Киев как минимум до конца августа, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты предположили, что подобное решение Вашингтона может быть вызвано двумя основными причинами. Первая – это уничтожение шести установок HIMARS российскими военными, а также ликвидация склада с ракетами для этих комплексов. Каждый боезаряд стоит около 150 тысяч долларов, поэтому США могли просто отказаться от новых расходов на боеприпасы для Украины.

Вторая причина может быть связано со все чаще звучащими заявлениями западных политиков и экспертов о продаже Киевом оружия «налево». Вашингтон вряд ли хочет, чтобы столь опасные боевые системы попали в руки террористов Ближнего Востока.

В любом случае Киев до конца августа не получит ни одной установки HIMARS, что подтверждается и заявлениями Вашингтона о военной помощи на прошлой и позапрошлой неделе.

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