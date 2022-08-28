читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты планируют увеличение объемов производства реактивных систем залпового огня HIMARS на 20 единиц ежегодно. Связано это со значительно повысившимся спросом на РСЗО после использования их в реальных боевых действиях на Украине.

400 миллионов долларов на эти цели США уже выделили. Помимо этого, планируется 200 миллионов потратить на модернизацию производственных мощностей, чтобы ускорить выпуска готовых боевых систем, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на замглавы Пентагона Уильяма ЛаПланте.

Кроме того, Пентагон увеличивает и объемы производства ракет к комплексам HIMARS, в которых в первую очередь нуждается Украина. Впрочем, Польша уже высказала намерение приобрести 500 пусковых установок HIMARS и несколько десятков тысяч ракет, поэтому она вполне может стать наиболее крупным заказчиком США.

Вам может понравиться

В сторону Украины движется сразу несколько эшелонов с российской боевой техникой

Крымчане и жители Ростовской области пишут в Сети сразу о нескольких эшелонах с боевой техникой, движущихся в сторону Украины. Портал Avia.Pro отмечает, что подобное усиление полностью опровергает фейки Киева и

Иностранные наемники возмущены из-за беспредела украинских командиров

Иностранные наемники, составившие на Украине придуманный Зеленским «легион», продолжают жаловаться на командование ВСУ. Они поясняют, что для командиров украинских подразделений «солдаты удачи» – не более, чем расходный материал, который отправляют

Лукашенко подтвердил наличие ядерных боезарядов на белорусских самолетах и погрозил Западу

На белорусских бомбардировщиках Су-24 теперь могут быть установлены ядерные боезаряды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, который напомни, что давал именно такое обещание в ходе встречи с российским лидером
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 28 августа – пасмурно, до 28 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 33 °C |