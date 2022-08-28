Соединенные Штаты планируют увеличение объемов производства реактивных систем залпового огня HIMARS на 20 единиц ежегодно. Связано это со значительно повысившимся спросом на РСЗО после использования их в реальных боевых действиях на Украине.

400 миллионов долларов на эти цели США уже выделили. Помимо этого, планируется 200 миллионов потратить на модернизацию производственных мощностей, чтобы ускорить выпуска готовых боевых систем, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на замглавы Пентагона Уильяма ЛаПланте.

Кроме того, Пентагон увеличивает и объемы производства ракет к комплексам HIMARS, в которых в первую очередь нуждается Украина. Впрочем, Польша уже высказала намерение приобрести 500 пусковых установок HIMARS и несколько десятков тысяч ракет, поэтому она вполне может стать наиболее крупным заказчиком США.