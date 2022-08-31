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Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые Вашингтон передал Украине – это модернизированные, а не базовые версии, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на израильское издание NZIV.

Источник пояснил, что модернизация была проведена специально для Киева несколько необычным способом. На боезаряды установили головки самонаведения от более новой версии AGM-88B, которые обеспечивают быстрое нанесение удара по системам ПВО и РЭБ, а также оперативно обнаруживают цели.

Эксперты напоминают, что скорее всего, Киев получил не только такие ракеты. Все дело в том, что на местах, куда уже попадали американские боезаряды, были также обнаружены обломки моделей AGM-88E, являющихся более современными и еще более точными в выявлении сигналов радиолокационных станций. Точно известно пока лишь, что все модификации противорадиолокационных ракет запускаются с украинских истребителей МиГ-29, специально адаптированных под их использование.

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