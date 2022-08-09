Страны Запада продолжают снабжать киевский режим вооружением. В ближайшие несколько месяцев из США на Украину должны быть поставлены зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны США Колин Каль – сообщает РИА “Новости”.

Во время брифинга для журналистов он не уточнил количество комплексов, которые направят на Украину, но сообщил что “поставки готовятся”. До этого власти США заявляли о планах передать Киеву две указанные системы ПВО.

NASAMS станет первой современной системой ПВО среднего радиуса действия, которые Запад передаст Украине. Дальность поражения такой системы составляет (в зависимости от ракет) от 80 до 120 километров. NASAMS может поражать цели, которые находятся на высоте до 21 километра.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

В Москве неоднократно подчёркивали, что вооружение, которое страны Запада поставляют на Украину, является законной целью для российских вооружённых сил, проводящих специальную военную операцию по освобождению Донбасса.