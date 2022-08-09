читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Запада продолжают снабжать киевский режим вооружением. В ближайшие несколько месяцев из США на Украину должны быть поставлены зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны США Колин Каль – сообщает РИА “Новости”.

Во время брифинга для журналистов он не уточнил количество комплексов, которые направят на Украину, но сообщил что “поставки готовятся”. До этого власти США заявляли о планах передать Киеву две указанные системы ПВО.

NASAMS станет первой современной системой ПВО среднего радиуса действия, которые Запад передаст Украине. Дальность поражения такой системы составляет (в зависимости от ракет) от 80 до 120 километров. NASAMS может поражать цели, которые находятся на высоте до 21 километра.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

В Москве неоднократно подчёркивали, что вооружение, которое страны Запада поставляют на Украину, является законной целью для российских вооружённых сил, проводящих специальную военную операцию по освобождению Донбасса.

Вам может понравиться

Политолог Кедми раскрыл тайну ограниченных поставок на Украину западного оружия

Запад много говорит о поставках на Украину нового оружия, однако на деле лишь сокращает их объемы. Это указывает на низкий потенциал военно-промышленного комплекса европейских государств, уверен израильский политолог Яков Кедми.

Ходарёнок: Тактика “огневого вала” помогает ВС РФ проламывать укрепрайоны ВСУ под Донецком

Российские ВС под Марьинкой задействовали усовершенствованный вариант тактики «огненного вала», применяемой еще в 1942 году Красной армией. Он заключается в интенсивной артподготовке, которая позволяет проламывать бреши в самой непробиваемой обороне

РВ: Российские ВС продолжают перемалывать противника, в рядах ВСУ царит паника из-за огромных потерь

ВС РФ все активнее действуют на Донбассе и в Харьковской области, в других регионах Украины. Они перемалывают оборону ВСУ, которые из-за колоссальных потерь начинают впадать в панику, сообщил портал «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |