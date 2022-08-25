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Вашингтон объявил о продолжении процесса накачки Украины оружием. Причем на этот раз пристальное внимание уделено противовоздушной обороне. США намерены отправить в Киев 6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, то есть 72 пусковые установки.

Эксперты портала Avia.Pro пояснили, что каждый из шести американских ЗРК включает 12 пусковых установок, способных за один раз выпустить шесть ракет. С учетом того, что Киеву уже передавали несколько комплексов, в его распоряжении окажется 96 пусковых установок. Этого мало для закрытия всего воздушного пространства Украины, но наиболее важные объекты ВСУ все же смогут прикрыть.

Изначально предполагалось, что Киев получит только 6 пусковых установок. Однако особенности конструкции и эксплуатации этих ЗРК не позволяют задействовать их в полную силу по частям. Поэтому Вашингтон отправляет на Украину шесть полноценных батарей.

Сейчас неизвестно, настолько эффективными являются ЗРК NASAMS, так как ранее отправленные на Украину комплексы в деле никто не видел. Но можно предположить, что ВС РФ при необходимости просто сотрут эти средства ПВО с лица земли, используя высокоскоростные ракеты.

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