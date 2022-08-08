Заявления правозащитной организации Amnesty International (AI) о нарушении ВСУ законов и правил войны – это далеко не единственное обвинение в адрес Украины, прозвучавшее в последние недели. Кроме того, конгрессмен США, являющаяся украинкой по происхождению, требует проверить, куда Киев девает поставляемое с Запада оружие, а канал CBS, продолжая эту же тему, пишет о целом ряде мошеннических схем, через которые оружие уходит в другие горячие точки планеты.

Журналисты издания «Московский комсомолец» уверены, что все это неспроста. Самая простая версия, которая приходит на ум, гласит, что Соединенные Штаты немного подустали от президента Украины Зеленского и не прочь заменить его на кого-то другого. Впрочем, эту версию высказали украинские эксперты, но они ошибаются.

Зеленский своими бесконечными выступлениями и заявлениями подтверждает, что США не так уж и не правы. Сначала он набрасывается с очередной порцией критики на Запад за задержку 8 миллиардов военной помощи, а затем требует еще денег, так как командование ВСУ якобы узрело нецелесообразность наступления на Херсонскую область и сейчас планирует пару месяцев обещать контратаку на другом направлении.

Подобные заявления Зеленского никто всерьез уже не воспринимает. Даже самые отъявленные «любители Украины» на Западе видят, что он просто тянет деньги с Европы и США, ничего толком не делая.

Соединенные Штаты вряд ли станут «менять коня на переправе» несмотря на то, что конь им достался цирковой, а не богатырский. Однако они все чаще начинают указывать Зеленскому, что нужно не только деньги выпрашивать, но и дело делать, чего действующий президент понять не способен. Вполне возможно, что за обвинениями вскоре последуют и реальные действия, которые все же заставят украинского лидера шевелится.