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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный реально оценивает шансы украинской армии в спецоперации и не проявляет такого же оптимизма, как президент Зеленский. Поэтому глава государства принял решение уволить главкома, но уже спустя несколько часов выяснилось, что тот остался на своем посту.

Одну из ключевых ролей в этом сыграли Соединенные Штаты, которые раскритиковали кадровую политику Зеленского и призвали его не предпринимать шагов по увольнению командования ВСУ без одобрения западных кураторов.

Политолог Александр Дудчак рассказал изданию «Московский комсомолец», что Украина еще в годы президентства Виктора Ющенко оказалась под внешним управлением. Но сейчас киевские власти и шагу не могут ступить без команды из Вашингтона. Именно поэтому глава ОП Андрей Ермак после решения Зеленского уволить Залужного был вызван «на ковер» в американское посольство и выслушал, что именно в США думают о кадровой политике карманного президента и о нем самом.

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