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Вашингтон в последние 10 лет ведет подготовку к войне с Китаем, однако она еще не вышла на тот качественный уровень, который бы позволил начать боевые действия, пишет РИА Новости. Отмечается, что не готовы к этому не только США, но и вся планета.

Чтобы начать полномасштабную войну, сделано слишком мало. США предстоит мобилизовать все возможные силы внутри страны, а также превратить всех соседей КНР в своих верных союзников, которые будут подрывать экономическую мощь Пекина. Также потребуется пропаганда на всей территории планеты, чтобы потом оправдаться за агрессию в отношении Китая.

Все это делается довольно давно, но на высший уровень готовности Соединенные Штаты все еще не вышли. Одним из видов пропаганды являются события на Украине. Ведь все противники Китая сейчас отлично видят, сколько денег выделяется Киеву чуть ли не ежедневно.

Провокация с Нэнси Пелоси, отправившейся на Тайвань – это тоже часть подготовки к войне. Однако для сбора необходимых сил и средств для начала полномасштабных военных действий Вашингтону потребуется еще не один десяток подобных выходок.

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