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«Пухлая китайская девчонка» напугала Соединенные Штаты, которые уже работают над средствами противодействия для этого самолета, пишет портал «Свободная пресса». Авторы уточняют, что речь идет о заправщике Y-20, являющемся самым крупным в мире.

Самолет способен выполнять традиционные функции летающего танкера, а также использоваться в роли транспортника и перевозить целые подразделения пехотинцев вместе с боевой техникой. Так, на его борту без особых проблем поместится танк Type 99, который весит до 50 тонн.

Соединенные Штаты беспокоятся не только из-за транспортных возможностей самого большого в мире дозаправщика. Также американские политики бьются в истерике из-за намерения Китая оснастить самолет Xian Y-20 Kunpeng гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования, после чего он превратится в весьма опасное современное вооружение.

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