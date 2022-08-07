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Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел экстренный телефонный разговор с первым замглавы польского Генштаба Тадеушем Микутелем. Высокопоставленные представители военных структур обсуждали ход спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил портал «Военное обозрение».

Минобороны Соединенных Штатов ничего не сообщило о содержании беседы, хотя можно предположить, что речь шла об очередных поставках оружия и боеприпасов Киеву. Ведомство лишь отметило, что именно Польша играет ключевую роль в «сдерживании РФ» на территории Восточной Европы и в Балтийском море. Поэтому дальнейшие контакты относительно спецоперации ВС РФ Вашингтон намерен поддерживать с Варшавой, полностью игнорируя Париж и Берлин.

Напомним, что Польша все еще надеется на одобрение Вашингтоном так называемой «миротворческой операции», в ходе которой она не прочь «откусить» от Украины западные регионы. Впрочем, по мнению экспертов, подобное вмешательство может обернуться для Варшавы серьезными проблемами. И потерей тех территорий, которые достались ей после Второй мировой.

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