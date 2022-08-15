Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис высказал свое мнение по поводу введения визовых ограничений для россиян. Подробности передает РИА “Новости”.

По словам политика, сейчас Запад хочет принять решение, с какой частью России стоит иметь дело. Речь идет о группе людей, которые остались в России и полностью поддерживают политику Кремля, а также о тех, кто уехал в Европу. По слова Ландсбергиса, будет идеально, если можно будет выявить даже 5-10% тех, кто против российской политики. И после этого оказать поддержку этим людям.

По мнению главы ведомства, сейчас «Запад утрачивает структуры и технологии, которые верой и правдой служили ему не годы и даже не десятилетия, а в буквальном смысле столетия». США и НАТО теряют репутацию цивилизованного лидера. Привлекательность Европы и Америки стремительно подает в глазах всего мира.

Та схема поддержки российской антигосударственности привела к тому, что ее начали использовать для отъезда из России “различные проходимцы”. По словам Ландсбергиса, сейчас наблюдается новая волна эмиграции, которую маскируют под политическую, прикрываясь сложившейся ситуацией. Борцы с российской властью почему-то предпочитают делать это на расстоянии.