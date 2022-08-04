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События на Украине повлекли за собой новую волну паранойи у сотрудников ФБР в США. В Вашингтоне и Лондоне активно распространяются слухи о том, что власти Китая скоро возьмут все Федеральное Бюро Расследований под «колпак». Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Причиной новой волны истерии стал проект возведения Китаем в Вашингтоне огромного китайского сада. Сами американцы предложили китайцам построить его пять лет назад. Сотрудники ФБР решили тщательно изучить подробности этого проекта. Они пришли к выводу, что китайская стройка возводится в непосредственной близости от американских военных объектов.

Появилась информация о том, что китайская мобильная связь будет подавлять и перехватывать линии оборонного ведомства США. Сейчас Пентагон очень переживает, что Китай получит доступ к секретным данным США, которые потом в дальнейшем будут использоваться против страны.

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