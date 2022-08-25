Киев продолжает наносить удары по стратегически важным объектам на территории Херсонской области. Так, руководитель администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал РИА Новости о массированной атаке ВСУ на местную гидроэлектростанцию.

Он отметил, что в район Каховской ГЭС несколько ракет РСЗО HIMARS все-таки прилетело. Но попасть по критической инфраструктуре объекта Киеву не удалось. Кроме того, из 10 боезарядов, выпущенных по станции, большинство было успешно сбито средствами противовоздушной обороны.

Напомним, что ВСУ атакуют в Херсонской области не только Каховскую ГЭС. Также они неоднократно были по Антоновскому мосту в центре региона, пытались разрушить железнодорожный мост. Для обстрелов в основном применяются реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность действия которых достигает в настоящий момент 80 километров.