читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев продолжает наносить удары по стратегически важным объектам на территории Херсонской области. Так, руководитель администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал РИА Новости о массированной атаке ВСУ на местную гидроэлектростанцию.

Он отметил, что в район Каховской ГЭС несколько ракет РСЗО HIMARS все-таки прилетело. Но попасть по критической инфраструктуре объекта Киеву не удалось. Кроме того, из 10 боезарядов, выпущенных по станции, большинство было успешно сбито средствами противовоздушной обороны.

Напомним, что ВСУ атакуют в Херсонской области не только Каховскую ГЭС. Также они неоднократно были по Антоновскому мосту в центре региона, пытались разрушить железнодорожный мост. Для обстрелов в основном применяются реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность действия которых достигает в настоящий момент 80 километров.

Вам может понравиться

Российская армия уничтожила в Сирии ещё один лагерь террористов

Несмотря на текущую геополитическую обстановку и операцию по денацификации и демилитаризации Украины, российские вооружённые силы продолжают кампанию по уничтожению террористов на территории Сирии. Минобороны РФ отчиталось о ликвидации лагеря боевиков

NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 километров

В распоряжении Киева появились баллистические ракеты с дальностью поражения целей до 350-500 километров. Портал Avia.Pro со ссылкой на израильское издание NZIV пояснил, что речь идет о комплексах «Гром-2», разработанных на

РВ: Группировка “Отважные” из ТОС-1А “Солнцепек” выжигает целые укрепрайоны боевиков ВСУ

Группировка ВС РФ «Отважные» все ближе подбирается к Краматорску, освобождая все населенные пункты на своем пути. У села Веселое она разгромила укрепрайоны противника, используя самое мощное в мире неядерное оружие.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 22 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 22 °C |