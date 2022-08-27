Минувшей ночью крымская ПВО вновь была активирована для уничтожения украинских дронов, пытавшихся нанести удары по полуострову, сообщил портал Avia.Pro. На этот раз целью беспилотников вновь стала Евпатория, однако около десятка взрывов, прозвучавших над городом и напугавших местных жителей, связаны исключительно с работой зенитно-ракетных комплексов.

Хотя беспилотники и не справились со своими задачами, и появление после двухдневного перерыва все же настораживает, сообщают эксперты. В настоящий момент место старта дронов не установлено, но есть предположения, что для этой цели Киев активно использует находящийся под его контролем остров Змеиный.

На видео, опубликованном на портале, видных вспышки взрывов над Евпаторией. Отмечается, что в ходе использования ПВО были задействованы боезаряды, которые зависают в воздухе на определенное время и взрываются одновременно с приближением воздушной цели противника.