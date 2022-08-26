Специальная военная операция ВС РФ на Украине раскрыла огромный потенциал БПЛА и стала настоящей «битвой дронов», уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. Он напомнил в интервью изданию “Взгляд”, что союзные силы ведут боевые действия против превосходящих по численности сил противника, но с честью справляются.

Впрочем, по огневой мощи Россия и независимые республики Донбасса все же превосходят ВСУ. Одной из особенностей СВО Шурыгин также назвал практически полный отказ от полномасштабных боев «лоб в лоб». Российские ВС активно используют артиллерийское вооружение. Для его корректировки, а также для разведки и нанесения ударов по противнику применяются беспилотные аппараты «Иноходец». Киев в ответ задействует многочисленные квадрокоптеры и БПЛА турецкого производства «Байрактар TB2».

По мнению эксперта, победит в этом противостоянии Россия, но рассчитывать на скорое завершение спецоперации все же не стоит. Не исключено, что она затянется еще на полтора-два года.