Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что из-за проблем с поставками угля и газа в Варшаве на Рождество не будет привычной иллюминации. По его словам, на ситуацию это повлияет очень мало, но зато заставит жителей страны задуматься об экономии электроэнергии.

Издание «Свободная пресса» отмечает, что Польша, которая одной из первых гордо отказалась от российского газа и угля, сейчас не может найти им альтернативы. Именно поэтому проблемы с электроэнергией с каждым днем усугубляются. Зимой же они могут перерасти в настоящую катастрофу.

Жители Варшавы уже обрушили на мэра столицы лавину критики. Они не согласны лишаться праздничной иллюминации. И при этом им совершенно все равно, кто оставил страну без газа и угля.