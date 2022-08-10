Сразу после взрывов в Новофедоровке президент Украины Зеленский и его свита быстрее пули сбежали в бомбоубежище, опасаясь российских «Кинжалов», пишет «Свободная пресса» со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

Авторы отмечают, что чуть позже новость все же пропала, поэтому была ли она достоверной или нет, сказать сложно. Но советник главы ОПУ Подоляк, который прокомментировал взрывы в стиле «Мы тут ни при чем», точно вещал из бомбоубежища.

Неизвестно, чего ждали киевские власти, сбежавшие в бункер. Эксперт «СП» Александр Ситников считает, что Зеленский заподозрил в причастности к взрывам США. Украинский лидер мог подумать, что Вашингтон атаковал авиабазу РФ, а Москва в ответ ударит «Кинжалом» по центру принятия решений в Киеве. То есть, по Офису президента на Банковой.

Телеграм-каналы, которые написали о Зеленском в бункере, подчеркнули, что комик-президент боится именно «Кинжалов». Так как эти ракеты не в состоянии сбить ни одна ПВО.