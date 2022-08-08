Чем больше киевские власти кричат о скором контрнаступлении на Херсон, тем сильнее растет уверенность, что ВСУ собирают «миллионную армию» совсем для другой цели. Косвенным подтверждением этого стало заявление президента Зеленского о необходимости усилить противовоздушную оборону Харькова, пишет портал «Свободная пресса».

Действия киевского режима вызывают вполне обоснованные подозрения, так как зачем усиливать ПВО в регионе, в котором не планируется контрнаступление. Тем более, что совсем еще недавно сам Зеленский заявлял, что противовоздушная оборона в Харькове работает достаточно эффективно и ни в каком усилении не нуждается.

По мнению экспертов, «миллионная армия» как раз и собирается идти на Харьковскую область. Таким образом националисты могут достичь сразу двух целей – «проредить русню», то есть русскоязычное население, живущее в областном центре и других населенных пунктах региона. Киев этим занимается с самого начала спецоперации, обстреливая гражданские объекты Харькова, а затем все сваливая на российскую артиллерию. Но масштабы пока конечно совсем не те.

Вторая цель – это попытка напасть на Россию. Несмотря на всю абсурдность этого замысла, Киев все же рассчитывает получить от него некую пользу. Не умея мыслить стратегически, украинские власти уверены, что как только ВСУ пересекут границу, Москва тут же объявит мобилизацию, что в свою очередь спровоцирует недовольство жителей и появление серьезных проблем внутри РФ. Они сильно ошибаются, но поймут это только тогда, когда понесут очередные колоссальные потери еще по пути к российской границе.