Украинское командование все еще вынашивает надежду удержать часть территорий ДНР под своим контролем. Но в это не верят даже западные аналитики, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы отмечают, что разведка Великобритании Mi6 по непроверенной информации отправила украинскому командованию и руководству страны новые вводные. Согласно «рассекреченной» секретной документации, Россия якобы намеревается завершить освобождение Донбасса до зимы. Для этой цели она собирается существенно усилить группировку своих войск в ДНР.

Насколько верна эта информация от британских разведчиков, сказать сложно. Но освобождение ДНР до наступления холодов – идея вполне разумная. Ее реализация обрушит боевой дух украинской армии, но выгода даже не в этом. Европа, которая уже сейчас ждет приближающейся зимы со страхом, разочаруется в способностях Киева и начнет давить на него, заставляя подписывать капитуляцию.