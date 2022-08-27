Одна из ключевых задач спецоперации ВС РФ на Украине заключается в том, чтобы отрезать неонацистских террористов от моря. Это позволит исключить в дальнейшем такие инциденты, как обстрелы буровых платформ или острова Змеиный, нанесение ударов по российским кораблям, сообщает издание «Свободная пресса».

Киев с первых дней спецоперации активно готовился к отражению десантной атаки ВС РФ с моря, но этот способ штурма категорически не подходит для взятия Одессы. На западной части черноморского побережья в основном сплошные скалы, что делает высадку десанта нецелесообразной и даже опасной.

Именно поэтому наступление на Одессу, которая остается самым пророссийским городом Украины, будет осуществляться только после завершения операции «Донбасская дуга» и установления контроля над Николаевом. Как только ВС РФ освободят территорию ДНР, продвижение по территории Украины пойдет значительно быстрее, так как в николаевских и одесских степях полностью отсутствуют места, где боевики ВСУ могли бы прятаться. А в условиях полного превосходства в воздухе российские ВС быстро дойдут до Одессы по открытой местности.