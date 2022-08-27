читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одна из ключевых задач спецоперации ВС РФ на Украине заключается в том, чтобы отрезать неонацистских террористов от моря. Это позволит исключить в дальнейшем такие инциденты, как обстрелы буровых платформ или острова Змеиный, нанесение ударов по российским кораблям, сообщает издание «Свободная пресса».

Киев с первых дней спецоперации активно готовился к отражению десантной атаки ВС РФ с моря, но этот способ штурма категорически не подходит для взятия Одессы. На западной части черноморского побережья в основном сплошные скалы, что делает высадку десанта нецелесообразной и даже опасной.

Именно поэтому наступление на Одессу, которая остается самым пророссийским городом Украины, будет осуществляться только после завершения операции «Донбасская дуга» и установления контроля над Николаевом. Как только ВС РФ освободят территорию ДНР, продвижение по территории Украины пойдет значительно быстрее, так как в николаевских и одесских степях полностью отсутствуют места, где боевики ВСУ могли бы прятаться. А в условиях полного превосходства в воздухе российские ВС быстро дойдут до Одессы по открытой местности.

Вам может понравиться

NetEase: пророчества Путина о тяжелых временах для США начинают сбываться

Начинает сбываться пророчество российского президента Владимира Путина в отношении судьбы США. Об этом сообщили политические обозреватели издания NetEase. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“. После завершения холодной войны и распада СССР

Бойцы ЛНР уничтожили украинский дот под Соледаром

Союзные войска продолжают ликвидировать огневые точки украинских националистов в Донбассе. РИА “Новости” рассказало, как был уничтожен один из дотов разведчиками Луганской народной республики под Соледаром. Свидетелем события стал корреспондент информационного

Подоляка: Киев приводит в бешенство тактика ВС РФ, ставшая для ВСУ приговором

ВСУ превосходят по численности союзные силы, однако ничего не могут с ними поделать. Россия задействовала на Украине весьма эффективную тактику постепенного перемалывания обороны противника, которая буквально выводит Киев из себя,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – переменная облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 27 августа – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Армавир: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 31 °C |