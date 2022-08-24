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Российские ВС прорвали южный фланг обороны ВСУ и вышли на административную границу Николаевской и Херсонской областей. Теперь всего в 50 километрах от Николаева появился мощный плацдарм российских войск, рассказали эксперты портала «Свободная пресса»,

Они напомнили, что Киев на протяжении двух месяцев подряд грозил провести контрнаступление на Херсон, но за все это время сподобился лишь на несколько откровенно провальных вылазок. Российские ВС сконцентрировали на Николаевском направлении крупные силы и сейчас имеют все шансы взять областной центр под свой контроль.

Авторы публикации отмечают, что жители Николаева в большинстве своем выступают за Россию. Именно поэтому власти региона периодически устраивают облавы. Благодаря большому количеству сторонников, ВС РФ получат поддержку местного населения, уверены эксперты.

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