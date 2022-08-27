Украинский Генштаб заявил о возможной принудительной эвакуации жителей регионов, освобожденных российскими военными. Причину этого раскрыли сразу три американских авторитетных издания – Politico, The Hill и New York Times, рассказал военный эксперт портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он напомнил об ударе ВС РФ по железнодорожной станции Чаплино, в результате которого была уничтожена боевая техника и ликвидировано до 200 боевиков ВСУ. Столь точная атака вряд ли была бы проведена без участия местных жителей. Именно они сообщили разведке о намечающемся прохождении эшелона, в результате чего точность удара оказалась феноменальной.

То же самое происходит и на Донбассе. Жители подконтрольных Киеву населенных пунктов являются верными союзниками ВС РФ, сообщают о местоположении складов, мест временного размещения боевиков и иностранных наемников, техники. Это дает возможность наносить точные удары.

Американские СМИ сумели выяснить, что удар по Чаплино был неслучаен, что российские ракеты навели местные жители. Именно это стало причиной заявления о принудительной «эвакуации» населения в другие регионы. Киев хочет контролировать своих граждан и поэтому пытается «отселить» их как можно дальше от освобожденных областей.