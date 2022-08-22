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Американские военные аналитики Пол Маклири и Кристофер Миллер прокомментировали заявления Киева о «скором контрнаступлении» на Херсон. Также они проверили, насколько верны заявления Запада о способности ВСУ «переломить» ход спецоперации ВС РФ., передает портал “Свободная пресса”.

Эксперты заметили, что Запад обещает обучить украинцев побеждать и отметили, что инструкторы НАТО действительно работают с боевиками ВСУ. Однако курс обучения в Швеции и Великобритании занимает лишь три недели, чего очень мало.

«Солдатами даже наспех обученные в Великобритании или Швеции украинцы не становятся», – написали Миллер и Маклири в своей статье.

Также они рассказали, что «контрнаступление» на Херсон ограничивается лишь обстрелами мостов и военных объектов с далекого расстояния. Точечные диверсии сложно назвать попыткой восстановить контроль над регионом. По мнению экспертов, необходимо разбираться, куда Киев девает оружие и отравляемые ему средства, так как военнослужащие под Херсоном не имеют ни техники, ни вооружений для контратаки.

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