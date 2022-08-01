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Российские ВС задействовали для перемалывания обороны ВСУ на Донбассе целый букет тюльпанов. И речь совсем не о цветах. Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан», оснащенные осколочно-фугасными минами 3Ф5 «Смельчак» способны пробить бреши в любой обороне. Даже в той, которую Киев выстраивал более восьми лет подряд.

240-миллиметровые минометы сейчас выпускают уникальные мины, которые не имеют аналогов в мире. Они оснащены запатентованной российской технологией, которая обеспечивает высочайшую точность поражения целей, рассказал портал “Свободная пресса”.

При заходе на цель мина начинает с огромной скоростью перемещаться по лазерному лучу, который осуществляет управление боезарядом и обеспечивает гарантированное попадание. При этом мощность снаряда такова, что тяжелые танки или хорошо укрепленные позиции врага разносятся в клочья уже с первого выстрела.

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