ВС РФ задействовали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» для удара по складу с техникой и боеприпасами в Ивано-Франковской области и тем самым предупредили слишком рьяных русофобов из Польши о недопустимости посягательств на Калининград. Это предостережение видел весь коллективный Запад, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что на территории Румынии находится американская система противоракетной обороны Aegis Ashor, однако она не просто не перехватила «Кинжал», но даже не отреагировала на него. Это лишь подтверждает заявленные характеристики российских гиперзвуковых ракет, передает портал “Свободная пресса”.

Дандыкин пояснил, что Польша считает Калининград своей территорией и неоднократно пыталась призывать к демилитаризации всего региона. Однако после предупреждения с применением «Кинжала» воинственные настроения Варшавы не поддерживает ни одна страна Североатлантического альянса.