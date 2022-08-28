читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ задействовали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» для удара по складу с техникой и боеприпасами в Ивано-Франковской области и тем самым предупредили слишком рьяных русофобов из Польши о недопустимости посягательств на Калининград. Это предостережение видел весь коллективный Запад, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что на территории Румынии находится американская система противоракетной обороны Aegis Ashor, однако она не просто не перехватила «Кинжал», но даже не отреагировала на него. Это лишь подтверждает заявленные характеристики российских гиперзвуковых ракет, передает портал “Свободная пресса”.

Дандыкин пояснил, что Польша считает Калининград своей территорией и неоднократно пыталась призывать к демилитаризации всего региона. Однако после предупреждения с применением «Кинжала» воинственные настроения Варшавы не поддерживает ни одна страна Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

Украинские фото с места ракетного удара в Чаплино подтверждают поражение военного эшелона ВСУ

Президент Украины Зеленский вновь нагло лжет о происходящем в ходе спецоперации ВС РФ. После удара российских войск по станции Чаплино он заявил, что поражен пассажирский поезд и погибли мирные граждане.

В США оценили, сколько ещё прослужит России ТУ-95

Самолёт старый, но по-прежнему мощный. Такую характеристику российскому стратегическому бомбардировщику ТУ-95 дали в американском издании 19FortyFive. В публикации эксперты попытались спрогнозировать, сколько ещё эта модель самолёта будет находиться на вооружении

Леонков: Россия держит в рукаве сильный козырь с ВДВ против ВСУ

ВС РФ ликвидируют склады с боеприпасами и вооружением ВСУ, ориентируясь на разведывательные данные. Военные объекты обнаруживают беспилотники и самолеты ВКС России, а также пророссийски настроенные граждане на Украине. Последние дают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – ясно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – пасмурно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Подольск: погода, 28 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 21 °C |