Портал «Свободная пресса» задался целью выяснить, почему российские ВС так медленно продвигаются по территории Донбасса. Военные эксперты пояснили, что только при такой тактике можно освободить регион сравнительно небольшими силами и с минимальными потерями.

«Наступление происходит достаточно медленно. Тактика, используемая при этом, кажется рациональной — мы стараемся уменьшить количество потерь личного состава за единицу времени. Но поскольку операция растянулась уже на шесть месяцев, то встает вопрос: если бы мы большими силами закончили бы ее быстрее, то у нас было бы больше потерь или меньше?», – рассказал аналитик Михаил Александров.

Он отметил, что такими темпами Славянск вряд ли удастся освободить к концу августа, но никаких четких сроков и дедлайнов никто союзным силам и не ставит.

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал еще одну причину медленного продвижения ВС РФ. Он напомнил, что Киев активно использует объекты гражданской инфраструктуры в качестве укреплений и фортификаций, а также прячется за спинами мирных жителей. Чтобы избежать серьезных потерь среди гражданских, российские военные вынуждены отказаться от использования артиллерии и авиации в таких населенных пунктах.

Кроме того, ВСУ много лет выстраивали оборону по всем правилам инженерного искусства, да и по численности они превосходят российские подразделения.

Все эксперты считают, что тактика с перемалыванием обороны противника и окружением городов является единственно верной, позволяющей сберечь личный состав ВС РФ и не нанести серьезного ущерба гражданским.