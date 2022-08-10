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Портал «Свободная пресса» со ссылкой на военного историка Юрия Кнутова попытался прояснить ситуацию с ракетами AGM-88, обломки которой были обнаружены на Украине. Аналитик сразу отмел версию с якобы переделанными истребителями МиГ-29, которые Киев получил от Словении или Словакии.

Эксперт пояснил, что у этих стран не было противорадиолокационных ракет. Зато они имеются у Польши, которая вполне могла отправить боезаряды на Украину. Также есть версия, что это поставки Соединенных Штатов, однако в данном случае их действия могут расцениваться как вмешательство в конфликт и попытка начать прямое противостояние с ВС РФ.

По мнению Кнутова, российское командование не должно игнорировать появление в руках Киева столько опасного оружия. Оно реагирует на сигналы, излучаемые радиолокационными станциями и может уничтожать зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Бук», «Панцирь» и прочие.

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