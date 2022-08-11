Медик украинской армии Анна Корницкая негативно высказалась о радости украинских политиков и пользователей социальных сетей из-за взрывов на аэродроме в Новофёдоровке в Крыму. Она рассказала, что в это же время 56-я мотопехотная бригада в Песках несет колоссальные потери и до нее никому нет никакого дела, передает портал “Свободная пресса”.

Также медик подчеркивает, что все артиллеристы подразделения уже погибли и прикрывать остатки некогда крупного военного подразделения уже некому.

«В случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятие, чем прикрытие», – заявила Корницкая.

Она также напомнила совсем недавние заявления главного сказочника Украины Арестовича и целого ряда политиков о том, что Пески – это неприступная крепость. Сейчас об это поселке уже никто не упоминает, так как всех его защитников украинская власть просто списала на неминуемые потери и забыла навсегда.