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5 августа советник главы ОП Украины Алексей Арестович внезапно заявил, что в распоряжении ВС РФ появилось 46 иранских беспилотников «Шахид-129», которые якобы охотятся за американскими РСЗО HIMARS. Его заявление тут же распространил Институт изучения войны (ISW).

Эта новость может означать только одно – реактивные системы залпового огня M142 на Украине действительно уничтожаются, несмотря на заявления киевских властей об обратном. Арестович же, которому доверяют озвучивать всякий бред, просто пытается найти оправдание этому факту. Именно этим объясняются его высказывания об иранских беспилотниках, пишет портал «Свободная пресса».

Арестович пытается обвинить Иран во вмешательстве в конфликт. Он прямо говорит, что причиной уничтожения РСЗО стало «участие третьих стран», явственно намекая на Тегеран. Кроме того, он транслирует обычные свои нарративы о якобы «отсталости РФ», которая вынуждена покупать второсортные дроны из Ирана.

По мнению эксперта Александра Ситникова, «Шахид-129» — это совсем не отсталая техника. И в их приобретении ничего зазорного нет. Соединенные Штаты и Израиль давно называют эти дроны серьезной угрозой для себя, так как они способны проводить разведку в радиусе 500 километров, а также наносить разительные удары по живой силе и технике. Поэтому они действительно способны справиться с HIMARS. Вот только в настоящий момент нет никакой официальной информации об их поставках в Россию. Если же они действительно поставляются, то украинскую армию ждут очень серьезные проблемы. И потеря западных РСЗО – далеко не самая страшная из них.

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