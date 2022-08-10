читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев постоянно говорит о контрнаступлении, но при этом лишь ожидает от Запада новых поставок оружия даже не пытаясь переводить свою экономику на военные рельсы. ВСУ говорят о переходе с советских калибров 152 мм на натовские 155 мм, однако ничего для этого не делает, надеясь на «чудо-пули» из Америки, заявил немецкий военный эксперт Вольфганг Рихтер.

Он напомнил, что Россия продолжает уверенно наступать и добиваться абсолютного превосходства союзных сил на территории Донбасса. ВСУ уже потеряли Углегорскую ТЭС и поселок Новолуганское, совсем скоро они сдадут Артемовск и Соледар, но никаких действий для улучшения ситуации не предпринимается.

Украинские политики говорят только об одном – о «чудо-пулях», которые Запад «обязан» предоставить Киеву, цитирует немецкого эксперта портал “Свободная пресса”. Вот только и РСЗО, и дальнобойное артиллерийское вооружение США и других стран НАТО проигрывает российскому по целому ряду технических параметров. Украина же упорно не хочет ничего делать – ей понравилось получать западные боевые системы и нажимать на них кнопки. Но этого очень мало для достижения каких-либо успехов. Да и поставки оружия не вечны, рано или поздно у Запада не останется ничего, что он мог был предложить ВСУ.

Вам может понравиться

Сивков предупредил о том, что военный завод Bayraktar на Украине станет легитимной целью для российских военных

Открытие нового завода по производству турецких ударных дронов Bayraktar на Украине не окажет существенного влияния на ход спецоперации. На реализацию этого проекта потребуется ни один год. Об этом заявил в

Миллион солдат ВСУ собрано под Харьковом для масштабной операции на территории РФ

ВСУ планируют масштабную наступательную операцию в районе Харькова. Не исключено, что одна из их целей – это вторжение в РФ, рассказал портал «Свободная пресса». По словам экспертов, командование ВСУ и

Российские авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти

Для ремонта одних самолётов авиакомпании в России начали разбирать другие. Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на несколько источников в российской авиационной отрасли – сообщает “Коммерсантъ”. В своей публикации информационное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |