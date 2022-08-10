Киев постоянно говорит о контрнаступлении, но при этом лишь ожидает от Запада новых поставок оружия даже не пытаясь переводить свою экономику на военные рельсы. ВСУ говорят о переходе с советских калибров 152 мм на натовские 155 мм, однако ничего для этого не делает, надеясь на «чудо-пули» из Америки, заявил немецкий военный эксперт Вольфганг Рихтер.

Он напомнил, что Россия продолжает уверенно наступать и добиваться абсолютного превосходства союзных сил на территории Донбасса. ВСУ уже потеряли Углегорскую ТЭС и поселок Новолуганское, совсем скоро они сдадут Артемовск и Соледар, но никаких действий для улучшения ситуации не предпринимается.

Украинские политики говорят только об одном – о «чудо-пулях», которые Запад «обязан» предоставить Киеву, цитирует немецкого эксперта портал “Свободная пресса”. Вот только и РСЗО, и дальнобойное артиллерийское вооружение США и других стран НАТО проигрывает российскому по целому ряду технических параметров. Украина же упорно не хочет ничего делать – ей понравилось получать западные боевые системы и нажимать на них кнопки. Но этого очень мало для достижения каких-либо успехов. Да и поставки оружия не вечны, рано или поздно у Запада не останется ничего, что он мог был предложить ВСУ.