читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр горнодобывающей индустрии и энергетики Сербии Зорана Михайлович попала под шквал критике в своей стране за негативные высказывания в адрес России. В Сети сербы даже называют ее представительницей «пятой колонны», которая стремится выслужиться перед Соединенными Штатами.

Михайлович в своем привлекшем внимание спиче заявила, что Россия неверно интерпретирует нежелание Белграда вводить санкции против нее и якобы выставляет это как поддержку специальной военной операции на Украине, передает “Свободная пресса”.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках „злоупотребить“ традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – ответили на это в российском МИД.

Политолог-балканист Георгий Энгельгардт прокомментировал скандальное заявление Михайлович и отметил, что ничего удивительного в нем нет. Она выступает за сотрудничество Сербии с Западом, причем делает это очень давно, еще до прихода в правительство страны. Также она регулярно критикует президента Александра Вучича и его коалиционных партнеров за слишком тесное сотрудничество с РФ.

Вам может понравиться

Бойцы группировки ВС РФ “Отважные” в очередной раз отобрали западное оружие у боевиков ВСУ

Артиллеристы из Алтайского края, которые в составе группировки «Отважных» ВС РФ ведут боевые действия на Донбассе, изгнали украинских боевиков с позиций и захватили новые трофеи. В основном это вооружение, которое

19FortyFive: Американские добровольцы участвуют в боевых действиях и погибают на Украине

Госдепартамент США подтвердил смерть американского добровольца, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, пишет издание «1945». Перевод публикации представил портал «ИноСМИ». Погибший – это житель штата Мемфис Джошуа

Националист “Санта” раскритиковал Генштаб ВСУ за фейковые победы и контрнаступления

Украинская пропаганда вещает о сплошных победах в ходе спецоперации, однако на деле все обстоит совершенно иначе. Такое заявление сделал боец ВСУ с позывным «Санта», который лично участвовал в боях за
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 31 августа – ясно, до 34 °C | Подольск: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 31 августа – ясно, до 35 °C |