Министр горнодобывающей индустрии и энергетики Сербии Зорана Михайлович попала под шквал критике в своей стране за негативные высказывания в адрес России. В Сети сербы даже называют ее представительницей «пятой колонны», которая стремится выслужиться перед Соединенными Штатами.

Михайлович в своем привлекшем внимание спиче заявила, что Россия неверно интерпретирует нежелание Белграда вводить санкции против нее и якобы выставляет это как поддержку специальной военной операции на Украине, передает “Свободная пресса”.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках „злоупотребить“ традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – ответили на это в российском МИД.

Политолог-балканист Георгий Энгельгардт прокомментировал скандальное заявление Михайлович и отметил, что ничего удивительного в нем нет. Она выступает за сотрудничество Сербии с Западом, причем делает это очень давно, еще до прихода в правительство страны. Также она регулярно критикует президента Александра Вучича и его коалиционных партнеров за слишком тесное сотрудничество с РФ.