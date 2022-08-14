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Российские ЗРПК «Панцирь-С1М» получили мини-ракеты, которые позволят перехватывать воздушные цели с дистанции в 500 метров. По мнению экспертов, создание таких боезарядов – это революционное решение в сфере ПВО, пишет «Свободная пресса».

По словам аналитика Дмитрия Корнева, внедрение дешевых мини-ракет позволит существенно повысить эффективность «Панцирей». В стандартном исполнении эти комплексы оснащаются 12 боезарядами, которые обходятся довольно дорого. И задействовать их для уничтожения дешевых беспилотников нецелесообразно, так как стоимость ракеты во много раз выше, чем цена БПЛА.

Мини-заряды помогут решить эту проблемы и снизить затраты. Кроме того, они смогут сбивать не только беспилотники, но еще и ракеты противника. ВСУ регулярно используют для обстрелов Донбасса комплексы «Точка-У», однако теперь «Панцири» позволят перехватывать их и защищать мирное население города от подобных обстрелов.

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