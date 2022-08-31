Одесский мэр Геннадий Труханов дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое уже третий день вызывает возмущение националистов и лжепатриотов Украины, рассказал портал «Свободная пресса».

Труханов заявил итальянским журналистам, что украинские власти должны трезво оценивать ситуацию и начинать переговоры с Россией для урегулирования конфликта дипломатическим путем.

«Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим рубежам 1991 года, но надо шаг за шагом приходить к договоренностям, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации», – заявил он в ходе интервью.

Его высказывание означает, что веры в постоянно анонсируемое президентом Зеленским «возвращение» Запорожской и Херсонской областей, на местах давно нет. Главы областных администраций и муниципалитетов ожидают мирных переговоров и завершения боевых действий. Особенно это касается Одессы, которая всегда была и остается одним из основных пророссийских городов Украины.