Расследовать ракетную атаку на СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные, Международный Красный Крест не будет. Об этом говорит официальное заявление представителя организации Эвана Уотсона, сообщает издание “Свободная пресса”.

Как ранее сообщало Минобороны России, удар по СИЗО на территории Донецкой республики произошёл ночью 29 июля. В результате погибло 53 военнопленных с Украины, более 70 человек получили ранения. По данным российского ведомства, здание с пленными было уничтожено с помощью американской установки залпового огня HIMARS, образцы которых были поставлены ВСУ. Со своей стороны Киев утверждает, что пленных уничтожили российские войска.

Издание напоминает, что Минобороны России официально попросило ООН и Красный Крест расследовать инцидент и вынести независимое заключение. Однако в ООН заявили, что экспертов направят только, если будут согласны обе стороны, а Красный Крест и вовсе уклонился от расследования, заявив что это не в его полномочиях.

“СП” предполагает, что и ООН, и Красный Крест могли бы при желании устранить возникшие бюрократические сложности, но не заинтересованы в этом, поскольку независимое расследование укажет на то, что вина на гибели военнопленных лежит не только на Украине, но и на коллективном Западе. По мнению экспертов, удар по СИЗО в ДНР был акцией устрашения солдат и офицеров ВСУ, которую провёл киевский режим. Она должна была продемонстрировать, что сдаваться в плен российской армии опасно для жизни.