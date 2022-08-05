Киевский режим предпринимает все возможные меры, чтобы скрывать эпичные провалы украинской армии на Донбассе. Он уже фактически смирился с потерей Лисичанска и Северодонецка, но никак не может понять, что информация о переходе под контроль ВС РФ Артемовска и Северска тоже вскоре станет достоянием общественности.

Чтобы скрыть эти сведения, Киев разгоняет фейковую информацию о «скором контрнаступлении» на Херсон. Чтобы она выглядела правдоподобно, ВСУ концентрируют силы мобилизованных боевиков в Николаеве. Причем умышленно размещают их на крупных промышленных предприятиях и на объектах социальной инфраструктуры, передает портал “Свободная пресса”.

Разведка ВС РФ моментально обнаружила пункты размещения боевиков на автобазе «Николаевтранс» и на заводе ЖБИ, на предприятии, осуществлявшем производство тепловозов, после чего по ним полетели высокоточные ракеты.

Киевский режим намеренно вызывает огонь на крупные промышленные объекты, желая покончить с индустриальным Николаевом, превратить его в сплошные развалины. Зачем это делается, сказать сложно, но одно предположение все же есть. Не исключено, что Киев уже смирился с тем, что Николаев рано или поздно перейдет под контроль ВС РФ и поэтому сейчас использует в городе тактику выжженой земли. А также рисует картинку для Запада «о злых русских, обстреливающих заводы и гражданскую инфраструктуру».