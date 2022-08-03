Иранские власти намерены уничтожить Израиль и поэтому направили в Россию своих пилотов, которые учатся летать на истребителях Су-35СЭ. Полка таких самолетов будет достаточно, что устроить на Ближнем Востоке настоящий ад, от чего больше всего пострадает именно Израиль, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Они пояснили, что Иран намеревается купить у России 24 истребителя Су-35СЭ, чтобы значительно расширить свои возможности для атак на Израиль. Не исключено, что взамен Москва получит иранские дроны, которые помогут ей добиться перелома в конфликте на Украине, передает портал “Свободная пресса”.

Иран же с помощью российских истребителей вполне может подорвать весь Ближний Восток, заявляют эксперты ISW, отмечая при этом, что не владеют какой-либо официальной информацией о соглашении между Москвой и Тегераном. Все их выводы сделаны на основе данных об увеличившемся количестве авиаперелетов между Ираном и Россией.