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В украинском небе появились разведывательно-ударные беспилотники из Ирана, которые призваны разобраться с западным вооружением ВСУ. Ключевые их цели – это РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, а также гаубицы M777, сообщил портал «Свободная пресса».

Дроны, способные практически круглосуточно отслеживать ситуацию в радиусе до 500 километров, станут для ВСУ непреодолимой проблемой. Они обнаружат западные боевые системы, где бы те ни находились, и сметут их с лица земли. Причем вместе с британскими и американскими офицерами, в подавляющем большинстве случаев осуществляющими управление этим вооружением.

Поставки дронов – это лишь начало плодотворного сотрудничества между Россией и Ираном. Так, уже в ближайший вторник будет проведет запуск спутника-шпиона Khayyam, который вынесет на орбиту Земли российская ракета-носитель. Космический аппарат позволит Тегерану наблюдать за всем Ближним Востоком и странами, в которых у него есть свои интересы.

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