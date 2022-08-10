Киев отчаянно отвергает факты продажи западного оружия за границу, но с фактами не поспоришь – в Европе все чаще появляются противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК «Стингер», которыми Соединенные Штаты накачивают Украину.

Портал «Свободная пресса» со ссылкой на расследование телеканала CBS сообщает, что оружие «утекает» в Европу через юг Польши, где действует украинская мафия. Через специально отлаженные каналы многочисленные ПЗРК и ПТРК, стрелковое вооружение идут прямиком на «черный рынок».

Эксперты, которые провели расследование, отмечают, что украинцы вошли во вкус и постоянно увеличивают объемы продаваемого «налево» оружия. Сейчас до фронта доезжает намного меньше боевых систем, чем отправляется на мировой «черный рынок». В дальнейшем они попадают к террористическим организациям, из-за чего Европа уже впадает в панику, так как чувствует серьезную угрозу для себя.